VIDEO ja BLOGI | 31. detsembri õhtust kuni 2. jaanuari hommikuni ei kehti kella 23 piirang!

Alustuseks andis Aab mõista, et aastavahetusel saab rahvas pidutseda. "Nii teadusnõukoda kui ka terviseamet on otsustanud piiranguid mitte leevendada, aga ühe erandi me täna tegime. 31. detsembri õhtust kuni 2. jaanuari hommikuni ei kehti kella 23 piirang. Seega saab sel perioodil ka hilisemal ajal avalikes asutustes viibida," ütles riigihalduse minister.

Kiik: "Digiloos on võimalik näha, millal on võimalik tõhustusdoosi teha. Sealt näeb varaseimat kuupäeva ning selleks ajaks saab juba ka broneeringu teha. See on eriti omikrontüve leviku valguses oluline."