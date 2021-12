Aita notsude elutingimusi parandada! Detsembris kahekordistatakse kõik Nähtamatutele Loomadele tehtud püsiannetused

Kampaania petitsioonile on lühikese ajaga toetusallkirja andnud tuhanded Eesti inimesed. Algatuse eesmärgiks on lõpetada Eestis ebaseaduslik põrsaste sabade lõikamine, mida praegu laialdaselt ennetavalt tehakse. Nähtamatud Loomad kutsub üles suurendama sigade heaolu seakasvatuses, andma neile tarkadele loomadele rohkem liikumisruumi ja tegevusvõimalust, et nad ei peaks intensiivkasvatuse ruumikitsikuses kannatama. Kõrgema heaoluga tootmisest tuleb ka tarbijate jaoks kõrgema kvaliteediga lihatoodang, kui loomad on vähem stressis olnud.