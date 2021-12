Vangistatud ajakirjanike hulk lööb uusi rekordeid, põhisüüdlasteks Valgevene, Hiina ja Myanmar

Piirideta Reporteri meeleavaldus Berliini Hiina saatkonna ees. Hiina on maailmas peamine ajakirjanike vangistaja. Foto: AFP/SCANPIX

Rahvusvaheline ajakirjanike ühendus Piirideta Reporterid (RSF) teatas, et 1. detsembri seisuga viibis oma töö pärast vahi all 488 ajakirjanikku ja meediatöötajat. Ühenduse 25 aastat kestnud arvepidamise jooksul on tegu absoluutse rekordiga.