Austraalia kooli juures toimus batuudiõnnetus, viis last kukkus surnuks

Politsei teatel viis tuul koos batuudiga kaasa üheksa last, kes kukkusid alla kuni kümne meetri kõrguselt. Surma sai kaks poissi ja kaks tüdrukut. Viga sai viis last, kellest üks suri hiljem haiglas. Kannatanud õppisid 5. ja 6. klassis, mis tähendab, et nad olid umbes 10–12-aastased.