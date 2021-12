Internetile päitsed pähe: Briti parlament tahab väärinfo levitajatele karistusi ja pornole lapselukku

Valitsuse eelnõukavandi analüüsimiseks moodustatud parlamendikomitee soovitas teisipäeval ilmunud raportis veelgi rangemaks muuta. Komitee soovib, et firmajuhte oleks võimalik edaspidi isiklikult kohtus vastutusele võtta, kui kahjulik sisu õigeaegselt ei eemaldata. Muu hulgas peaksid kõik pornolehed tagama, et nende sisu oleks lastele kättesaamatu. Firmad peaksid ise tegelema ka petureklaamide ja muude pettuste tõkestamisega.

„Kõik, mis on illegaalne väljaspool küberruumi, peaks seda olema ka küberruumis,” vahendab BBC komitee juhi Damian Collinsi sõnu. „Suured küberfirmad on liiga kaua saanud elada lindpriidena, nüüd on eneseregulatsiooni ajastu lõppenud.”