VIDEO | Putin ja Xi: tuleb trotsida katseid demokraatia ja inimõiguste sildi all meie asjadesse sekkuda

Kremli välisnõuniku Juri Ušakovi sõnul kinnitas Hiina president Putinile, et kahe riigi partnerlus on isegi lähedasem ja tõhusam kui ametlikult liidus olevatel riikidel. “Toetame üksteist kindlalt, kaitstes kummagi riigi põhihuvisid ja väärikust,” vahendab Hiina riigimeedia Xi sõnu. Ta märkis, et riigid peaksid üksteise julgeolekuhuvide kaitsmiseks tehtavat koostööd veelgi suurendama.