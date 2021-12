Kohtuveskid täistuuridel: valitsuse vastu on antud sisse 50 koroonapiiranguid puudutavat kaebust

Esimene märgilisem kohtuasi jõudis lahenduseni 25. novembril, mil tehti esimene riigikohtu otsus kaitseväe teenistujaid ja töötajaid vaktsineerima kohustamise kaasuses. Kohus leidis, et kuigi vaktsineerimise nõude põhjendatus vajab veel kontrolli, ei olnud teemaga tegelenud riigikohtunikel selles tõsiseid kahtlusi. Kaitseväelaste kaebust peab siiski halduskohtus edasi menetlema. Algselt otsustati alamas astmes, et kaebust menetlusse ei võeta, ent riigikohtu hinnangul on kaitseväelastel selleks õigus.

Suvel teatasid ka vaktsineerimata kiirabitöötajad, et vaidlustavad enda lahtilaskmise kohtus. Samuti on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond teatanud, et annavad sisse kaebuse nii maskikandmise nõude kui ka koroonapassi küsimisega seoses. Sama on teinud Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) juht Varro Vooglaid. Sihtasutus aitab õigusabikuludega ka koroonaaktivist Elvis Braueri MEM Cafed. Ka sõjakalt koroonanõuete vastu võidelnud Sparta spordiklubi on kohtukullilt abi palunud.

Sotsiaalministeerium kinnitas Delfile, et 12 korral on tulnud neil küsida Tervise Arengu Instituudilt (TAI) abi teaduspõhise materjali viidetega. "TAI varustab sotsiaalministeeriumi ametnikke vajadusel teaduspõhise materjaliga, mis on puudutanud COVID-19 teemat, tuginedes neis maailma praktikaile, mis pärit teaduskirjandusest," ütles instituudi avalike suhete juht Valdo Jahilo Delfile.