Tartu koolis puhkes omikrontüve kolle. Eile avastati 14 nakatunut, juhtumeid tuleb juurde

"Eilse seisuga oli kinnitatud juhtumeid 14, täna on juhtumeid lisandunud," ütles Tartu Karlova kooli direktor Heidi Kiuru Delfile. Poolaasta on kohe lõppemas ning praegu on veel võimalus, et paariks viimaseks päevaks tuuakse koju saadetud õpilased koolimajja tagasi.