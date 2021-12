ERISAADE | Loomakaitsjad leiavad, et karude küttimisega minnakse liiale, keskkonnaamet ei näe muretsemiseks põhjust

Kuna suurkiskjad on Euroopa Liidu elupaiga direktiivi järgi esmatähtsad liigid ja seega kaitse all, Eestil on eriluba nende küttimiseks, siis selleks et nende liikide seisund ei halveneks, oleks soodne, et need liigid oleks meie metsades ka tulevikus, rääkis MTÜ Eesti Suurkiskjad juhatuse liige Eleri Lopp-Valdma rääkis Delfi „Erisaates“. Ta lisas, et selleks peab riik ette näitama läbimõeldud tegevuskava, mis näitab, et need liigid on turvaliselt kaitstud.

MTÜ on aga kava ettepanekutes välja toonud olulise nõrkuse: nimelt võidakse hunte ja karusid üle küttida ja nõnda nende arvukust vähendada suisa nii, et karust võib saada ohustatud liik. „Eelkõige on eesmärk neid kaitsta ja alles siis saame rääkida, kui tõesti vaja, küttimisest,“ sõnas Lopp-Valdma.

Ta heitis ette, et arvukese määrad, mis kavas välja toodud, on ebatäpsed ja umbmäärased. „Tegemata on teaduspõhised alusuuringud, mis kinnitaksid, et just need seatud arvukuse määrad on piisavad, et tagada nende liikide jätkusuutlikkus – et nad tulevikus välja ei sureks, ohtu ei satuks.“ Lopp-Valdma lisas, et kava ei keskendu peaasjalikult kiskjate kaitsmisele, vaid põhjuste leidmisele, miks neid küttida.

Sarnane kaitsekava kehtis ka möödunud kümnel aastal. Lopp-Valdma märkis, et selle ajaga langes ilveste arvukus oluliselt ja tänaseks on ilves ohustatud liik. „Ilveseseisundi drastiline halvenemine näitab selgelt, et see tegevuskava ei olnud piisav, et sellist olukorda vältida. Ja seega ei ole välistatud, et sama ei juhtuks ka karu ja hundiga.“

Lopp-Valdma märkis, et hunt on juba ohustatud liik, kuid karu on veel temaga võrreldes paremas seisus.