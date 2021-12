FOTOD | Politsei tabas Tallinna sadamas 11 Soomes varastatud mootorratast

Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juhi Indrek Aru sõnul on tegemist hea näitega sellest, kuidas naabritevaheline koostöö toimib väga edukalt. „Vahetame omavahel infot igapäevaselt ning hoiame seetõttu ära rahvusvaheliste kurjategijate plaanid. Eesti ja Soome jagavad ühist väärtusruumi ning julgeolek ja turvalisus on mõlema riigi jaoks väga olulised, mistõttu pole piiriülestel kurjategijatel võimalik siin segamatult tegutseda.“

„Põhja-Eesti sadamates, sealhulgas ka Tallinnas kontrollivad täiendavad patrullid laevareisijaid, avades vajadusel ka sõidukite pagasiruume. Iga päev on täiendavatasse kontrollidesse kaasatud kokku kümneid politseipatrulle. Meie jaoks on oluline, et rahvusvahelised kurjategijad ei saaks Eestit kasutada transiitriigina. Anname selge signaali, et meie piir peab tänu nutikale lähenemisele ja operatiivsele koostööle lähinaabritega,“ ütles Aru.