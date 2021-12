TOP 10 jõulukingid, millega sel aastal enda lähedasi üllatada

Igal aastal vahetult enne pühi tekib suur ahastus, sest pähe ei tule nii palju ideid, kui kingitusi vaja on. Rahu, ainult rahu – meie tuleme sulle appi! Jõulukingid ei pea olema keerulised, oluline on, et saad nendega pakkuda rõõmu ja näidata, kui palju sa kingisaajast hoolid. TOP 10 jõulukingid, mille oleme sulle kokku pannud, aitab valida, mida lähedastele kinkida.