Riigikogu kinnitas Ülle Madise uuesti ametisse. Ta võib jääda õiguskantsleriks kuni 2029. aastani

Kaaskirjas märkis president, et viimased seitse aastat õiguskantsleri ametit väärikalt kandnud Ülle Madise on tugeva akadeemilise tausta ja pikaaegse riigihalduse kogemusega jurist. "Ta on seisnud selle eest, et riigivõimu tarvitamine oleks ka kriisi ajal kooskõlas põhiseadusega," ütles Karis.