Aita abivajavaid lapsi! 637 jõulusoovi ootavad heade inimeste panust

“Jõuluõhtul kingituste saamine on laste jaoks aasta kõrghetk. Täiskasvanuna saame olla jõuluvanale abiks, et kuulata ja märgata, mida laps tegelikult soovib ja mis on selle jõulusoovi taga. Lapse, kes ei saa elada oma sünniperes, jõulusoov on eriline ja selle taga on alati omaette lugu. Me ei saa kingitusi tehes võtta ära laste igatsust oma päris pere järele, aga kirjades jõuluvanale on lapsed lahti mõtestanud, miks on just see kink talle oluline. Olgu sooviks kaisukaru, mis kaisus olles loob turvatunnet või kõrvaklapid teismelistele, mis aitavad suures peres kasvades aeg-ajalt omaette olla. Samuti raamat loodusest või lemmikkirjanikult, mille abil lähemalt maailma uurida. Igal soovil on mõte ja kindel põhjendus,“ kirjeldas laste jõulusoove SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi.