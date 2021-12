Irja Lutsar: peagi saabuvad juhised, kas ja kellele kolme kuu möödudes tõhustusdoos teha

Teadusnõukoja liige Irja Lutsar märkis Delfile, et hetkel on nii maailma kui ka kohaliku tasandi teadlaste seas pooleli arutelu, mille alusel üritatakse selgeks teha tõhustusdooside võimalikult efektiivne manustamine.

Kui siiani on räägitud, et tõhustav annus koroonavaktsiini tuleks manustada viie või kuue kuu möödudes alates esmase vaktsineerimiskuuri lõppemisest (vastavalt vaktsiinile), siis immuunpuudulikkusega inimeste puhul võib jutt käia ka juba kolmest kuust.

"Puhtalt immunoloogiliselt kehtib üldiselt tõhustusdoosi puhul mõte, et mida hiljem, seda parem. Kuid mõnel inimesel võib olla tõhustavat doosi tarvis varem kui kuue kuu möödudes. Nagu COVIDi puhul ikka, oleme näinud, et tõde peitub detailides," selgitas Lutsar, kelle sõnul on varasema tõhustusdoosi manustamise puhul sihtgrupiks isikud, kelle immuunsus on nõrgem. "Vaktsiinid pole püha vesi, mida igaühele mõtlemata jagada. Seepärast me teadlastena mõtleme ja loeme - teadus ongi ju teadus."