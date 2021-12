Ida-Saksamaal toimus tapmisähvarduste tõttu politseioperatsioon koroonaeitajate vastu

Dresdenis otsis politsei läbi viis kohta ja veel ühe koha lähedal asuvas Heidenaus. Politseil on põhjust uskuda, et kahtlusalused valmistasid ette vägivallaakte, vahendab Deutsche Welle.

Operatsioon järgnes telekanali ZDF saatele „Frontal”, milles räägiti, et koroonapiirangute ja vaktsineerimise vastased inimesed postitavad liidumaa peaministri tapmisähvardusi.

Ajakirjanikud leidsid, et grupi „Dresden Offlinevernetzung” 130 liiget on jaganud vaktsineerimise, liidumaa ja praeguse koroonapoliitika vastaseid seisukohti. Grupi liikmed on postitanud helisõnumeid, milles kutsutakse inimese vastu hakkama „relvastatud jõuga, kui vaja”, mis oleks suunatud Kretschmeri ja teiste vastu.