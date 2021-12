Tallinnas saabub uus aasta ilutulestiku saatel

Tallinna meer Mihhail Kõlvart teatas tänasel linnavalitsuse pressikonverentsil, et kuigi aastavahetuse kontsert jääb ära, siis ilutulestikku saab siiski linna kulul endiselt pealinnas nautida. Seda küll koroonaviiruse ohtu silmas pidades hajutatud vormis.

Kõlvart sõnas, et Kesklinna ja Pirita ilutulestikku on võimalik Reidi tee kandis hajutatuna jälgida. Teletorni ilutulestikku on võimalik jälgida ka kaugematest paikadest.