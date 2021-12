Koondades vägesid Ukraina piirile ja nõudes siis, et NATO võtaks tagasi 2008. aasta lubaduse Ukrainale ja Gruusiale, et nad saavad kunagi alliansi liikmeks, püüab Venemaa president Vladimir Putin „esitada ennast lahendusena sellele probleemile, mille ta on ise tekitanud”. „Ja ma arvan, et me ei tohiks sellesse lõksu langeda,” ütles Kallas intervjuus, milles oli juttu ka murest USA presidendi Joe Bideni Putinile käe ulatamise üle.