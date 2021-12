JAGAME HEAD! Delfi algatus koondab kokku positiivsed ja inspireerivad lood meie ümber

Foto: Shutterstock

Lõppev aasta on olnud üsna sünge ja keeruline. Põhifookus on olnud koroonakriisil ja ühiskonna lõhenemisel. Paljud lugejad on end kindlasti mõnikord tabanud mõttelt, et kas tõesti on head uudised ja headus maailmast otsa saanud? Jõulude ajal on paslik vaadata maailma rõõmsamates toonides, märgata enda ümber rohkem ilu ja headust ning seda ka ise teistega jagada. Head uudised ja inspireerivad lood elust on meie endi ühine looming, kuhu saame kõik panustada!