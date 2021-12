VIDEO ja BLOGI | Ruth Kalda terviseameti pressikonverentsil: nakkust kannab keskmiselt iga 175. täiskasvanu Eestis

Töö- ja terviseminister Tanel Kiik sõnas pressikonverentsil, et valitsusel on homme piirangute vaatevinklist arutluses kolm stsenaariumit:

Kiik nentis, et uus aasta võetakse inimeste poolt vastu piirangutest hoolimata - kui ametlikult lõppeb pidu 23.00, siis see ei tähenda, et inimesed tõmbuksid tagasi ning ei jätkaks grupiti uue aasta saabumise tähistamist.