KUULA | Tervisekassa podcast: ise õnnelik, lapsed õnnelikud!

Uurime saates kasvatuspsühholoogi käest, kuidas on varsti juba kaheaastane koroonaaega lastega peredele mõjunud. Mida teha, kui tunned hommikul, et täna on see nii-öelda süütenöör kuidagi eriti lühike? Kuidas hoida oma „tassi“ pidevalt täis, et enda tusatsemise tõttu lapsed kannatada ei saaks?

Merilini sõnul on terve pere üks võtmetest oskus piire seada. Kui on tunne, et vaja oleks rahu, vaikust, pausi, siis tuleks seda julgeda ja osata ka küsida. Me ei sea neid piire ega taha oma ruumi ju mitte sõjakuse või isekuse tõttu, eesmärk on ikka pikas plaanis suhteid hoida.

Podcast arutleb ka erinevate minevikutaakade üle. Nii kulunud arusaamade üle nõukaajast kui ka iganenud soorollide üle. Et neist vabaneda, tuleks ka ise oma käitumist muuta. Näiteks loobuda igal emadepäeval ülistamast superkangelasi, kes end laste nimel läbi põletavad. Oluline on hoopis koos mõista, et abi palumine on aktsepteeritav. Niisamuti nagu vahel väsinud ja ärritunud olemine.

Saadet juhib tervisekassa komminikatsioonijuht Evelin Trink. Kõiki Tervisekassa podcaste saab kuulata saate Soundcloudi kanalil.

