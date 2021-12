Tartu linn ei korralda omikrontüve leviku hirmus aastavahetusel ilutulestikku

Hetkeline epidemioloogiline olukord on Mihkel Leesi (Reformierakond) silmis piisavalt murettekitav, vältimaks aastavahetusel kesklinna kanti suurema rahvamassi kokkukutsumist.

Kui rääkida ilutulestikust laiemalt, siis Lees märkis, et sarnane otsus võib Tartus kui uuenduslikus linnas korduda ka tulevastel aastatel.

"Kui vaadata tulevikku, siis võiksime nuputada Tartus kui targas linnas ka selle üle, kas meil on äkki targemaid lahendusi, mis teevad vähem pauku ja vähem tossu - on see siis tuleshow või maailmas kasutatakse näiteks ka droonishow'sid, mis praeguse seisuga üsnagi kallid," märkis Lees. "Järgmise aasta kontekstis mõtleks kastist välja."