Haitis hukkus kütuseveoki plahvatuses vähemalt 60 inimest

Kohalikud haiglad on plahvatuses viga saanutega ülekoormatud, vahendab BBC News.

Haiti peaminister Ariel Henry ütles, et kogu riik on pärast õnnetust leinas, ja kuulutas välja kolm leinapäeva.

„Meil ei ole võimekust tegelda sellise arvu tõsiselt põlenud inimestega,” ütles Justinieni ülikoolihaigla õde AFP-le. „Ma kardan, et me ei suuda neid kõiki päästa.”

Valitsus teatas, et seab piirkonnas üles välihaiglad ning peaminister Henry sõitis koos arstide ja tervishoiutöötajatega eile sündmuspaika.

Aselinnapea Patrick Almonor ütles pärast sündmuspaiga külastamist ajakirjanikele, et ohvrid, keda ta nägi, olid nii rängalt põlenud, et neid on võimatu tuvastada.