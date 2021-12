Lavrovi sõnul tuleks korraldada ÜRO julgeolekunõukogu alaliste liikmete tippkohtumine, mis annaks ülejäänud maailmale „soovitused”

„Ülesanne ei ole selles, et „ässitada” selles konkurentsitihedas keskkonnas riike teineteise vastu, vaid selles, et püüda seda „Browni liikumist” mingil viisil korrastada. Just sellele on suunatud Venemaa presidendi algatus kutsuda kokku ÜRO julgeolekunõukogu alaliste liikmete tippkpohtumine,” ütles Lavrov intervjuus Egiptuse telekanalile, vahendab Interfax.

Lavrov selgitas, et „see ei ole sellepärast, et nad peaksid kõigi eest otsustama, vaid sellepärast, et neil on organisatsiooni põhikirja järgi eriline vastutus rahvusvahelise rahu ja julgeoleku toetamise eest”.

„Kokku tulles võiksid „viisiku” riikide juhid välja töötada soovitused kogu ülejäänud ülemaailmsele kogukonnale, mis minu arvates võetaks positiivselt vastu. On vaja muuta negatiivse konfrontatsioonilise vastasseisu olukord dialoogiks,” ütles Lavrov.

„Ja see areneb meil ameeriklastega. Selle aasta 7. detsembril rääkis president Putin USA presidendi Bideniga videoühenduse abil üle kahe tunni. Kõigi tõsiste vastuolude, lähenemiste erinevuste juures on vähemalt soov sellist dialoogi arendada USA-l olemas. Ma loodan, et selline meelsus ilmneb ka „viisiku” teistel Lääne liikmetel. Meie strateegiline partner, Hiina Rahvavabariik kinnitas oma valmisolekut ja huvitatust sellise tippkohtumise läbiviimise vastu,” ütles Lavrov.

ÜRO julgeolekunõukogu alalised liikmesriigid on Venemaa, Hiina, USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa.