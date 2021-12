Politsei saatis liiklushuligaanidele välja mustad jõulukaardid. Neist ühe saab mees, kes kogus aastaga kiiruseületamiste eest pea 150 hoiatustrahvi

Politsei- ja piirvalveamet saatis enim liiklusreegleid rikkunud inimestele musta jõulukaardi üheteistkümnendat aastat. Neli või enam liiklussüütegu on tänavu toime pannud 648 inimest. Seda on sadakond inimest vähem kui möödunud aastal. Esimest korda potsatas kaart ka nende 113 inimese postkasti, kes on saanud kiiruse ületamise eest hoiatustrahvi kümnel või enamal korral aasta jooksul.