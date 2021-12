Päev liikluses: kaks õnnetust Tartus, üks Tallinnas

Täna varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed peamiselt soolaniisked või soolamärjad, kõrvalmaanteedel võib olla lumisemaid ja libedamaid teelõike. Õhutemperatuur on valdavalt plusspoolel, kuid teetemperatuur on paiguti 0-kraadi juures või kergelt miinuses. Teedel on libeduse oht!