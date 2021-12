Niinistö väljendas Putinile sügavat muret pingelise olukorra üle Ukraina piiril

Presidendikantselei teatel ütles Niinistö Putinile, et „Soomel on raportitest ilmnev stabiilne välis- ja julgeolekupoliitiline liin”.

Raportite all mõeldakse ilmselt eelmisest aastast pärit presidendi ja valitsuse välis- ja julgeolekupoliitika raportit ning sellest sügisest pärinevat kaitsepoliitika raportit.

Välis- ja julgeolekupoliitika raporti järgi on „Soome sõjalisse liitu mittekuuluv riik, mis säilitab tugevat ja usutavat rahvuslikku kaitsevõimet”.

Lisaks sellele öeldakse raportis, et „Soome välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika aluste hulka kuulub rahvusliku liikumisruumi ja valikuvõimaluste säilitamine. See säilitab võimaluse sõjaliselt liituda ja taotleda NATO liikmelisust”.

Suhete kohta Venemaaga kirjutatakse välis- ja julgeolekupoliitika raportis, et „Soome säilitab toimivaid ja tihedaid suhteid Venemaaga valdkondades, mis on Soome ja EL-i seisukohalt kesksed”. Raportis mainitakse ka, et Soome teeb Venemaaga koostööd ja peab dialoogi rahvusvahelise olukorra ja julgeoleku üle.