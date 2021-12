Kas tõesti on võimalik pühade ajal kiiresti kaalust alla võtta ja särada?

Proovisin mõne aja eest Dukani dieediga saleneda, kuid see tundus ebatervislik ja mingeid tulemusi ei õnnestunud saavutada. Veelgi hullem – kõik lõppes sellega, et minu naha tervis läks väga käest ära ja peagi võtsin kaalus juurde.

Mulle ei meeldinud üldse see, mida ma peeglis ja fotodel nägin. Ma ei tundnud end iseendana, sest ma ei olnud enam see energiline naine, kellena end varem mäletasin ja tundsin. Otsustasin leida sellise meetodi, mis annab kiiresti tulemuse, sest muidu oleksin unistusele salenemisest käega löönud.

Märkasin internetis inspireerivaid lugusid ja head tagasisidet. Samuti sain teada, et minu vanemad on hakanud selle dieediga salenema ... Siiski olin väga skeptiline, sest ma ei usu midagi, mida ma ei ole ise proovinud. Seetõttu tellisin endale Stockholmi dieedi toitumiskava.

Minu söömisharjumused on nüüd täiesti teistsugused – mul on kodus alati tervislikku toitu ja ma kasutan dieedi retsepte endiselt iga päev. Mul on alati hea tuju ja mulle meeldib väga see, kuidas nüüd välja näen!