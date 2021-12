Keskerakonna peasekretär Valga skandaalist: parteile polnud tulnud ühtegi vihjet või etteheidet

Ta ütles, et parteikontor polnud uurimisest teadlik. Ta vestles juba ka sealse piirkonnajuhiga, kes samuti kuulis toimuvast alles uudistest. "Meile on teada vaid info, mis praegu meedias," sõnas Hanimägi.

Ta on proovinud saada kontakti Karuse ja tolle tütre Ester Karusega, ent tulutult. "Esitatud kahtlustus on tõsine. Kindlasti soovime asjas selgust saada ja ka Allain Karusega otse rääkida," märkis Hanimägi.

Ta lisas, et kui prokuratuuri poolt kirjeldatu vastab tõele, siis tuleb Karuse säärane käitumine kindlasti hukka mõista. "Selge see, et siis tekib küsimus, kas ja mis moel saab koostöö jätkuda. Erakonna liikmeks olemine ja muu. Aga nendeks otsusteks on veel liiga vara," jätkas ta.