Politsei pidas Valgas kinni seitse inimest, teiste seas Allain Karuse, keda kahtlustatakse häälte ostmises

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepa sõnul on kahetsusväärne, kui edasise uurimise käigus saab kinnitust, et keegi on üritanud ebaausal teel võimupositsioonile saada. „Politsei kogus infot rikkumiste kohta valimistel ning antud juhul tuvastasime võimaliku häälte ostmise. Seni kogutud tõendid viitavad, et häälte ostmine oli süsteemne ehk korduv ning toimus valimispäevale eelnenud paaril nädalal. Praegusel hetkel ei ole meil alust kuriteoga seostada kahtlustatava tütart, kes samuti valimistel kandideeris ja kellele kahtlustuse kohaselt samuti hääli osteti,“ sõnas Kübarsepp.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokuröri Allar Nisu sõnul on valimisvabaduse rikkumine kuritegu, mis mõjutab negatiivselt riigi usaldusväärsust ja annab ebavõrdse eelise teiste poliitikute ees. „Valimised toimivad põhimõttel, et kandideerivad poliitikud on ausad ja ei mõjuta hüvedega inimesi oma vaba tahet muutma. Praeguseks on kogutud piisavalt tõendeid, et esitada esialgsed kahtlustused. Edasi asume neid kahtlustusi kontrollima. Kui tõendite kogumise käigus peaks kinnitust leidma, et poliitik on end heasse positsiooni asetanud tänu ostetud häältele, siis on raske uskuda, et ta oma töös täiesti aus ja läbipaistev on,“ ütles Nisu.