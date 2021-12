Irja Lutsar: omikronitüve levikul on ka häid külgi

"Küsimus on, kas omikron saab valdavaks tüveks või saab levima omikroni ja delta kombinatsioon – seda alles näeme, aga tõenäoline on, et omikroni tüvi mingi suure osa endale võtab küll," ütles Lutsar.

Lõuna-Aafrikast pärinevate andmete kohaselt saab Lutsari sõnul öelda, et haiglaravil olevad inimesed vajavad tunduvalt väiksema tõenäosusega juhitavat hingamist, hapnikravi ja kopsude ventileerimist.

Seetõttu pidas Lutsar teatud mõttes ka positiivseks, kui omikroni tüvi peaks delta tüve leviku Eestis välja vahetama, kuid samas tõdes, et hetkel on veel liiga vähe andmeid, et seda täie veendumusega kinnitada.

Lutsar tõi välja, et ka Eestis on näha, et praegu on haiglaravil raskekujulise Covid-19 haigusega vaid üksikud vaktsineeritud inimesed ja enamik neist on ikkagi vaktsineerimata.

Lutsar lisas, et praegune olukord Eestis on tegelikult väga hea ja ei maksa loota, et nakatumine koroonasse kaoks. Tema sõnul on rahuldav olukord, kus päevas avastatakse 400-600 nakatunud inimest ja haiglaravi vajab alla 200 raskekujulist Covid-19 haigust põdeva inimese.