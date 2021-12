VIDEO ja FOTOD | Riias toimus umbes tuhande osavõtjaga vaktsiinivastaste meeleavaldus, kinni peeti 14 inimest

Gobzems ise väidab, et on vastu ühiskonna jagamisele vaktsineerituteks ja vaktsineerimata inimesteks. Seejuures ei ole ta enese väitel koroonaviiruse vastu vaktsineerimise kui sellise, vaid „kohustusliku vaktsineerimise” vastu. Lisaks sellele on Gobzems enese sõnul korruptsiooni vastu Läti ühiskonnas ja konkreetselt peaminister Krišjānis Kariņši valitsuse vastu. Gobzemsi sõnul on valitsusel tagasiastumiseks nädal aega.