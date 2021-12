FOTOD | Ümera tänaval laste silme all nende ema tapnud naabrimees mõisteti 14 aastaks vangi

Kohus tunnistas Põikägu ütlused suures osas küll usaldusväärseks, kuid leidis tunnistajate ütlustega vastuolus olevaks Põiklägu väited, nagu poleks lapsed juhtunu juures olnud. Samuti põhjendas kohus oma otsust kuulutades, et ümber sai lükatud Põiklägu enda versioon, et tema päästikule ei vajutanud - sellel sai olla vaid Mati sõrm.

Pärast tulistamist lahkus Mati sündmuskohalt Ümera tänavalt. Politsei kontrollis sõiduki numbrimärki ja selgitas välja, kuhu see auto on registreeritud ja kes sel Mustamäel asuval aadressil elada võivad. Loodi seoseid lähedastega ja veenduti, et see võiks olla üks koht, kuhu Mati suundub. Nii ka Mati kinni peeti.