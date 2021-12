Perearstide aasta tegijaks on noor doktor Elle-Mall Sadrak, aasta ämbrite seas troonivad külmlao kobarkäkk ja Martin Helme

"Ennast meedikute toetajaks nimetava poliitiku „säravamad“ teesid: 1) koroonaravim on juba olemas, kuid seda ei kasutata; 2) meedikud peavad lõpetama hädaldamise ja paanika külvamise, haiglates on olukord kontrolli all; 3) tuleb lõpetada sundvaktsineerimine," loetleti perearstide seltsi poolt põhjenduseks ette.