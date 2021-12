Soome president Niinistö vestles eile Bideniga ja täna on kavas jutuajamine Putiniga

Teate järgi pidasid presidendid tähtsaks koostööd, et pingelisele olukorrale leitaks diplomaatiline lahendus, vahendab Yle Uutiset.

Niinistö ütles, et hindab kõrgelt, et NATO säilitab avatud uste poliitikat.

Valge Maja teatel ütles Biden Niinistöle, et tervitas rõõmuga Soome uue hävituslennuki valikut. Soome valitsus teatas eelmisel nädalal, et Soome uus hävitaja on USA Lockheed Martini F-35.