Hea jõulukink on nutikell, mis sobib meestele, naistele, lastele, kõigile

Huawei Watch 3 kelladel on spordikäekellalik disain. Nende nutikellade korpus on valmistatud roostevabast terasest ja tagakülg keraamilisest sulamist. Ekraanile on paigaldatud kriimustuskindel safiirklaas, valida saad rohkem kui tuhande sihverplaadi kujunduse hulgast.

Apple Watch Series 7 nutikella eristab eelmise põlvkonna kellast suurem, vastupidavam ekraan ja kiirem protsessor. See kell jälgib pulssi ja vere hapnikutaset. Vajadusel on see pleier, millest sa sörkimise ajal muusikat kuulad. Ja lisaks on see ka kiibiga rahakott, mis on sul alati käepärast. See võib olla Apple fännidele oodatuim, kui mitte isegi parim nutikell 2021. aastal.