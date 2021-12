„Viirus levib väga hästi. Ta on Eestis ja me eeldame, et ta hakkab siin levima,“ ütles Merits. Ta arvab, et varsti ei ole me enam kollases riskitasemes, vaid jõuame oranži, võib-olla isegi punaseni. Põhjustena nimetas ta peale omikrontüve praeguste piirangute ammendumise, arvestades sügis-talvist hooaega, mis on viirustele alati levimiseks meelepärane olnud.