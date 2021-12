Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht Urmas Sule ütles täna ERRile, et haiglaravi langusfaas on möödas ja see on isegi veidi kasvanud. Milline on olukord Põhja-Eesti regionaalhaiglas (PERHis), kas olete samuti haiglaravi vajaduse tõusu märganud?

Haiglaravi vajavate haigete arv on hetkel tõusnud eelkõige haiglasiseste puhangute arvelt. Mitmes haiglas on puhangud ja sellest johtuvalt tekivad ootamatud ja hüppelised kasvud.

Kui me oleks näinud ka kiiresti kasvavat positiivsete testide arvu, siis oleks kindlasti haiglaravi kasvu põhjuseks nakkuslaine puhang. Hetkel seda veel väita ei saa, aga selge on, et R (nakatumiskordaja – toim) on liikumas ülespoole – see on 0,95 ringis hetkel. Võrreldes üle-eelmise nädalaga oli nakkusfooni langus eelmisel nädalal vaid 5%, mis tähendab, et kiire langus on pidurdumas.