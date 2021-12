President Karis: ootan parlamendierakondadelt värskeid ettepanekuid presidendivalimiste korra muutmiseks

President Karis avaldas lootust, et lähima pooleteise kuu jooksul peavad erakonnad valimiste asjus tõhusalt nõu ning saab selgeks, kas ja millisteks muudatusteks on Riigikogu praegune koosseis valmis. „Ootan parlamendierakondadelt värskeid ettepanekuid presidendivalimiste korra muutmiseks,“ sõnas riigipea ning väljendas lootust, et arutelu saab jätkata veebruari alguses.

President Karis mainis presidendivalimiste teemat oma ametisse astumise kõnes, öeldes, et peab selgitama, milline on parlamendi poliitiline tahe ja vajadusel esitama parlamendile põhiseaduse muutmise ettepaneku. Riigipea märkis oktoobris peetud kõnes, et see on osa ühiskonnas sisemise rahu süvendamisest.