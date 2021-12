VIDEO | Kui juhid, siis juhi! Riigikogu liige osales istungil otse autoroolist

Riigieelarve kontrolli erikomisjon kogunes eile pärastlõunal, et arutada koos majandus- ja taristuminister Taavi Aasaga hinnakriisi elektriturul. Komisjoni liige Peeter Ernits lülitus istungile videosilla teel otse autoroolist. Istungi salvestusest nähtub, kuidas selleks kasutatud nutiseade võtab liiklemise ajal ohtralt saadiku tähelepanu.

Liiklusseaduse §33 lõige 11 punkt 1 kohaselt on juhil keelatud tegeleda juhtimise ajal toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist. Sealhulgas on keelatud hoida telefoni käes või kasutada seda käsi vabaks jätva vahendita. Istungi salvestis annab alust arvata, et Ernitsa üles seatud handsfree süsteem jättis soovida ning vahepeal sõitis saadik ka nutivahend käes.

"Igasugune kõrvaline tegevus autoroolis hajutab juhi tähelepanu ja nii kasvab oht sattuda liiklusõnnetusse," kommenteeris PPA pressiesindaja liiklusseaduse paragrahvile viidates.

"Juhul, kui roolis olles on mingil põhjusel ilmtingimata vaja telefoniga rääkida, tuleb selleks kasutada käed-vaba süsteemi. Süsteemi puudumisel tuleks autojuhil enda ja teiste turvalisuse tagamiseks pöörata kõrvalteele või peatuda selleks lubatud kohas."

"Sobimatu käitumine ning halb eeskuju"

Transpordiameti liiklusekspert Villu Vane sõnul on video põhjal keeruline öelda, kas saadik hoidis telefoni käes või oli see hoidikus. "Loodetavasti oli hoidikus, aga kui telefon oli käes, siis oli ilmselgelt tegemist keelatud tegevusega - liiklusseaduses on see selgesõnaliselt kirjas. Ühesõnaga – sobimatu käitumine ning halb eeskuju," sõnas Vane.

Riigikogu kantselei keeldus juhtunut kommenteerimast viidates, et riigikogu liikmete seaduskäitumise kontrollimine ei kuulu nende pädevusse. "Kui mõni riigikogu liige peaks näiteks seadust rikkuma, siis riigikogu iseseisvalt menetlust ei alusta, seda teeb politsei," selgitas kantselei kommunikatsioonijuht Epp-Mare Kukemelk. Samuti ei osanud Kukemelk öelda, kas riigikogu liikmed on varemgi otse autoroolist kaasa rääkinud.