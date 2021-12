Pandeemia muudab ostjate harjumusi: otsitakse praktilisi ja pika kasutusajaga kingitusi

Pärast enam kui aasta tagasi kaugtöö kasutuselevõttu ja kontorite kohanemist kombineeritud või kaugtöö mudeliga, kasvas ka huvi mugavate kodujalatsite vastu. Kui aasta tagasi võisime poodide riiulitel leida vaevu paar sussimudelit, siis nüüd on need eri stiilides, värvides ja materjalidest ning kohandatud kandmiseks pikkadel kodus veedetud päevadel.

Aina sagedamini kuuleme ostjaid küsimas ka jätkusuutlikkuse kohta. Otsitakse naturaalseid ja kestlikke kaupasid, valitakse jätkusuutlikke, mitte lihtsalt läikivaid ja pilku püüdvaid pakendeid ja see rõõmustab. Arvestame sellega juba enam kui aasta, seepärast näitavad sellised ostjate küsimused ja tähelepanu pööramine niisugustele kaupadele, et meie töö ei ole olnud asjatu ning sõnum ja missioon on jõudnud laia auditooriumini. Usun, et see ei ole ajutine,“ ütleb DANIJA.LT spetsialist.

„Pandeemia on muutnud nii väärtusi kui ka meie vajadusi. On ilmselge, et oleme liikumas skandinaavialiku lähenemise poole. Veel enne COVID-19 osteti erinevaid sümboolseid nipsasjakesi ja kaupasid osteti võimalikult palju. Praegu võib märgata kasvanud huvi igapäevaselt kasutatavate ja vajalike esemete vastu. Parimate kingituste nimekirja on jälle naasnud sokid, sussid ja käekotid. Inimesed valivad kingituse, mis on igaühele vajalik ja meenutab kinkijat. Sokke või susse iga päev jalga pannes ja kandes saavad neist ka soojad pühadeaja mälestused. Samuti on tähtis mainida, et valik on muutunud vastutustundlikumaks, sest tahetakse omada ühte kvaliteetset eset, mitte palju ebakvaliteetseid.

„Eriti on kasvanud huvi susside vastu, seepärast nägime sellel aastal vaeva ja lõime ning esitlesime mudeleid, mis on mõeldud just nimelt kaugtööd tegevatele ja kodus palju aega veetvatele inimestele. Ugg, Bugatti, Tommy Hilfiger, Lorenzo ja teised kaubamärgid on pakkunud mugavaid jalatseid, mis ei lase jalgadel higistada ega väsita neid isegi siis, kui kanda neid terve pika päeva. Eriti praktiline valik on naturaalsest lambanahast UGG sussid,“ ütleb ta.

Kinginimekirjades on ka sokid

Kui uurisime Viktorija Grauslytėlt, millised on selle aasta kinginimekirjad ja ostjate valikud, mainis spetsialist, et aina sagedamini otsivad ostjad enda lähedastele ja sõpradele sobivaid sokke. Eri värvides ja pilkupüüdvatest sokkidest on saanud suurepärane ja vaimukas valik, mida sobib kinkida nii eraldi kui ka koos sussidega.

„Sellest võib saada väga praktiline ja ilus kingitus ning stiiliaktsent. Võib olla leidlik ja need huvitavalt pakkida, teha ise vaimukas postkaart ja valida sõbra lemmikvärvi või -mustriga sokid, üllatada teda südamlikult armsa pisiasjaga, mida ta kindlasti kasutab,“ räägib spetsialist.

Tehes juttu selja- ja käekottidest, ütleb jalatsiketi esindaja, et ka siin on maad võtnud minimalism. Viimastel aastatel eelistatakse omada paari pika kasutusajaga käe- või seljakotti. Ühed sellistest on Rainsi seljakotid, mida võib leida erineva disainiga ja värvitoonides, kuid nende eriliseks tunnuseks on materjal, mis on mõeldud ka kõige karmimateks ilmadeks ja mis teenib kasutajat aastaid.

„Seljakott on alati aktuaalne stiilidetail. Oleme märganud, et inimesed kipuvad neisse investeerima, valivad vastutustundlikult ja kulutavad neile rohkem raha kui näiteks kiirmoepoodides,“ on Grauslytė tähele pannud.

Jätkusuutlik pakend – loominguline aktsent

Minimalistliku elustiili entusiast Laura Prievelytė-Juknė räägib, et kingituse valikul ei ole oluline mitte ainult mõelda, kas seda praktiliselt kasutatakse ja kas see on kasulik, vaid ka suhtuda loominguliselt pakendi valimisse. Enne poodi pakkimispaberi järele kiirustamist soovitab ta kodus ringi vaadata ja kasutada kuivatatud taimi, kangaid, värvilise paberi jääke või vanu ajakirju.

„Kingitusi hinnatakse meie ühiskonnas kui armastuse keelt. Mulle isiklikult meeldib kinkida enda aega,“ räägib Prievelytė-Juknė ja lisab, et tähtis on mitte kingituste rohkus, vaid nende mõte ja lähedaste eest hoolitsemine.

Tähelepanelikkus mitte ainult kingituse, vaid ka selle pakendi valimisel on ilus žest. Minimalistliku elustiili entusiasti sõnul näeb eriti ilus välja kingitus, mis on pakitud kangasse või rätikusse. Selleks sobib Jaapani kangasse pakkimise viis furoshiki. Kui see pakkimistehnika tekkis, peeti seda primitiivseks, kuid nüüd on see tänu oma stilistikale ja jätkusuutlikkusele eriti populaarseks saanud.