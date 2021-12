Moskva oblastis korraldas kloostrikooli endine õpilane plahvatuse, viga sai 12 inimest

TASS-i allika sõnul sai kannatada kokku 12 inimest, kellest üks, 15-aastane, viidi raskes seisundis haiglasse. Alguses teatati, et plahvatuse korraldanud noormees suri verekaotusesse, aga hiljem teatati, et ta jäi ellu ja on äärmiselt raskes seisundis haiglas.