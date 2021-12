VIDEO | Rootsi ranniku ja Bornholmi vahel põrkas kokku kaks kaubalaeva, millest üks läks ümber, kahtlustatakse purjuspäi laevajuhtimist

Rootsi rannikuvalve läbi viidava eeluurimise juht Jonatan Tholin ütles pärastlõunal, et juurdlust on laiendatud ja kahtlustatakse muu hulgas raskel kujul purjuspäi laevajuhtimist, vahendab SVT Nyheter.

Üks laevadest on registreeritud Taanis ja teine on Briti alus. Kui palju inimesi nende pardal oli, ei ole teada.

Taani ettevõte Høj A/S kinnitas SVT Nyheterile, et ümber läinud Taani aluse pardal oli kaks Taani kodanikku.

„Me saame kinnitada, et toimus õnnetus ja käimas on päästeaktsioon. Üldiselt ei ole mul midagi rohkem rääkida,” ütles ettevõtte esindaja Søren Høj.

„Taani laeva pardal oli vähemalt kaks inimest. Aga me ei tea, kui palju neid oli,” ütles Franzen, kelle sõnul on ümber läinud just Taani laev. Briti laev, millega see kokku põrkas, osaleb otsingutes.