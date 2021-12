Rootsi ranniku ja Bornholmi vahel põrkas kokku kaks kaubalaeva, millest üks läks ümber

Käimas on suur päästeoperatsioon ja üks laev on teadete kohaselt vees põhi üleval.

Kohal on päästelaevad. Räägitakse, et veest on kuuldud karjeid, aga inimesi ei ole seni leitud.

Üks laevadest on registreeritud Taanis ja teine on Briti alus. Kui palju inimesi nende pardal oli, ei ole teada.

„Taani laeva pardal oli vähemalt kaks inimest. Aga me ei tea, kui palju neid oli,” ütles Franzen, kelle sõnul on ümber läinud just Taani laev. Briti laev, millega see kokku põrkas, osaleb otsingutes.