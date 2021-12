KAART ja FOTOD | Kapo: Pääsküla rabas toimus plahvatus, inimene hukkus. Kohalik: kuulsin inimese karjatust

Häirekeskuse info kohaselt laekus esimene väljakutse sündmuspaigale kell 17.33, mil juhuslik möödakäija Ilmarise terviserajal teatas, et leidis laiba.

Täna on kohapeal täheldatud ka politseiametnikke, kes viisid sündmuspaigas ja sealses lähipiirkonnas läbi menetlustoiminguid.

Plahvatuse ala Pääsküla rabas on teadupärast kohalike seas üsnagi populaarne paik - seda nii tervisespordi tegemiseks kui ka lihtsalt jalutamiseks. Plahvatuse täpsem asukoht jääb Ilmarise terviseraja vahetusse lähedusse:

"Arvasin, et lõhkavad pomme"

Facebookis Nõmmekate grupis viitas eile üks inimene, et pauk oli tohutu ja isegi tema maja värises. Teine inimene kirjeldas, et hiljem oli kohal nii politsei, pommirühm kui ka kiirabi. "Männikul oli ka kuulda, arvasin, et lõhkavad pomme," kommenteeris kolmas.