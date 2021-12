Dmitri Peskov Ukraina konflikti taustal: Venemaad üritatakse demoniseerida

Venemaa vägede koondumine Ukraina piirile pälvib aina enam murelikku tähelepanu läänemeelsetes riikides ja muidugi Ukrainas endas. Sealne kaitseminister Oleksi Reznikov ütles intervjuus CNN-ile, et tulevad "verised tapatalgud", kui Venemaa otsustab tema kodumaale sisse tungida. Ta hoiatas, et "Vene poisid naasevad kirstudes".

Peskov võttis sõna Rossija 1 saates "Moskva, Kreml, Putin". "Loomulikult on info kokku keerutamine sel eesmärgil, et demoniseerida Venemaad ja näidata kui potentsiaalset agressorit," pahandas ta. Peskov ei viidanud küll ühelegi konkreetsele info levitajatele, aga on selge, et ta peab silmas NATO riikide üldiseid hoiakuid.

Teisipäeval pidas Vladimir Putin maha videovestluse USA riigipea Joe Bideniga. USA presidendi kantselei tegi tund pärast kohtumist ka avalduse, kust küll kõneluste sisu kohta suuremat teada ei saanud. "President Biden väljendas USA ja meie Euroopa liitlaste sügavat muret Venemaa vägede eskaleeriva tegevuse pärast Ukraina ümbruses ning ütles selgelt, et USA ja liitlased vastaksid sõjalisele eskalatsioonile jõuliselt majanduslike ja muude meetmetega," teatas Valge Maja.

Kreml omakorda viitas, et Putin rääkis nn punastest joontest. Üks on näiteks NATO laienemine itta. Samas Valge Maja poolt öeldi, et Biden järeleandmisi ei tee. Seega pole tema hinnangul välistatud Ukraina liitumine NATO-ga.

Kremli juhtladvikule see muidugi ei meeldi. Peskov ütles, et tegu on väga tõsise lahkarvamusega Venemaa ja USA vahel.