VIDEO | Halastamatu torm USAs: meeleheitlikud otsingud jätkuvad, kuid hukkunute arv aina kasvab

Kõige enam on katastroofist räsitud Kentucky osariik, kus ohvrite arv on praeguse seisuga 70, kuid ilmselt tõuseb see veel mitmekümne võrra, vahendab BBC. Koos päästjatega Mayfieldi linnas töötanud kohalik kongresmen James Comer sõnas, et tegemist oli suurima tornaadoga, mida ta seni näinud on. "See on kõige laastavam tornaado, mida ma oma elu jooksul näinud olen. Meil on olnud tornaadod, mis on olnud küll sama pikkusega, kuid meil pole kunagi olnud sellist tornaado laiust," ütles ta.



Palju inimesi hukkus Mayfieldi linna küünlavabriku katusevaringu tagajärjel, kui õnnetuse ajal viibis hoones üle 100 inimese. Praeguseks on sealt päästetud 40 inimest, kuid veel 60 on jäänud teadmata kadunuks. Ellujäänute leidmist peetakse aga vähetõenäoliseks.

"Seal on vähemalt 15 jalga metalli, mille peal on autod, tünnid söövitavate kemikaalidega. See on ime, kui keegi sellest elusalt leitakse," ütles sündmuskohal käinud Kentucky kuberner Andy Beshear. Ta lisas, et tornaado on hävitanud kõik, mis jäi selle 365 kilomeetri pikkusele teekonnale ette.

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden teatas, et Kentuckysse saadetakse lisajõude, et pakkuda abi neile, kelle kodud on hävinud ning tugevalt kahjustatud. Biden lisas, et vajadusel saadetakse täiendavat abi ka teistele osariikidele, mis katastroofist otseselt puudutatud nagu Missouri, Arkansas, Illinois, Tennessee ja Mississippi.

Põhja-Illinoisi ülikooli õppejõud ja ilmavaatleja Victor Gensin sõnas The Guardianile, et reede õhtul alguse saanud torm on aga väga ebatavaline. Nimelt peaks detsembrikuine külm ilm tornaadode teket hoopis pidurdama.