Sitsiilias toimunud gaasiplahvatuse tagajärjel hukkus vähemalt neli inimest

Õnnetuse tagajärjel on hukkunuid praeguste andmete kohaselt neli inimest. Päästjad jätkavad aga otsinguid, lootuses rusude alt leida veel mõni ellujäänu.

Teadmata kadunuid on viis, sealhulgas kaks noorukit ning lapseootel noorpaar, vahendab SkyNews. Otsingutega on liitunud ligikaudu 250 päästjat ja vabatahtlikku. Otsingutele on abiks võetud ka koerad ning droonid.