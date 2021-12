Brittidel skandaalidest kõrini? Boris Johnsoni toetus on kukkunud sügavasse põhja

Konservatiivid on pärast 2019. aasta valimisi hoidnud seni kindlat juhtpositsiooni, kuid Opinium’i poolt läbi viidud küsitlus näitas, et nende toetus on langenud 32% peale. Selle kõrval on aga leiboristide toetus tõusnud 41 protsendini, vahendab Reuters.