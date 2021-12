Tanel Kiige sõnul on valitsus juba mitu nädalat arutanud, kas kellaajalise piirangu võiks kaotada, kuid otsustamine lükkus edasi omikroni tüve leviku tõttu. "Muidugi ei arva valitsus, et tänavu uus aasta tund aega varem algab, aga peame vaatama, millal saab leevendusi teha riske suurendamata," ütles Kiik.

Tiit Terik märkis, et ka valitsuse töötajad tahavad aasta vahetust tähistada, kuid enne tuleb ära oodata ohu hinnangud. "Me oleme kollasel ohutasemel, mis laseks üle vaadata kellaajalise piirangu, aga uue muutujana tuli sisse omikroni tüvi," ütles Terik ning lisas, et kellaajalise piirangu kaotamine on siiski laual.