Võrus sõitis auto sillalt alla ja paiskus katusele, juht pääses vigastusteta

Turba sõnul andsid õnnetusest teada möödujad, kes märkasid sillalt alla sõitnud ning kraavis katusele paiskunud sõiduautot. Turba ütles, et möödujad peatasid auto, helistasid häirekeskusele ja läksid õnnetusse sattunud inimesele appi. "Õnnekombel autos olnud naine viga ei saanud, ta sai ise katusele paiskunud autost välja ning peale kerge šoki meedikud tal muidu tervisemuresid ei tuvastanud," imestas Turba.

Turba tuletas liiklejatele meelde, et talv on alles algusjärgus ning soovitas sõitmisel olla tähelepanelik, varuda aega, vältida järske manöövreid ja möödasõite. "Reedene raske ilmaprognoosiga päev näitas, et kui kuulame hoiatusi, neile ka vastavalt reageerime ja oma sõiduvõtted ilma- ja teeoludele vastavaks viime, siis saame üheskoos liikluse turvalise hoida ja inimelusid säästa," ütles Turba.